Redditometro - Fi e Lega contro Fdi | noi siamo da sempre contrari

Nuovo fronte di scontro nella maggioranza : dopo il Superbonus, ora l’oggetto del contendere è la Lotta all’evasione , su cui già a gennaio non erano mancate le tensioni. Martedì mattina Antonio Tajani ha scoperto la pubblicazione in Gazzetta ufficiale di un decreto firmato dal vice ministro all’Economia Maurizio Leo che riattiva il redditometro , vecchio strumento di accertamento basato sull’analisi della distanza tra la dichiarazione dei redditi e le spese sostenute dal contribuente in un dato anno. ilfattoquotidiano

Redditometro, divisioni nel governo. Forza Italia e Lega si smarcano - redditometro, divisioni nel governo. Forza Italia e lega si smarcano - Il fisco torna a mettere sotto la lente le capacità di spesa dei contribuenti per risalire ai loro redditi: dalle spese per l'auto a quelle per la casa, dal costo delle utenze a quelle ... ilmessaggero

Osnato (Fdi), il redditometro Noi contro l'evasione - Osnato (Fdi), il redditometro Noi contro l'evasione - "Mi sembra di capire che sia un provvedimento fatto dal viceministro Leo quindi chiedete a FdI". Così interpellato il capogruppo della lega in Senato, Massimiliano Romeo, in… Leggi ... informazione

Visite mediche da remoto ai detenuti in carcere del Nuorese - Visite mediche da remoto ai detenuti in carcere del Nuorese - Per la prima volta in Italia i pazienti detenuti di un penitenziario potranno essere visitati da remoto. (ANSA) ... ansa