Recall è la funzione che ricorda tutto ciò che facciamo con il PC Ma quanto spazio occupa su disco?

(Di martedì 21 maggio 2024) Se(Richiamo, in italiano) registraquello che, dovrà necessariamente riservarsi dellosul. Già, ma? E come funziona Richiamo?...

Microsoft rivela Recall, la ricerca basata sull’intelligenza artificiale per il tuo PC - Microsoft rivela recall, la ricerca basata sull’intelligenza artificiale per il tuo PC - recall è costruito attorno a un gran numero di funzionalità ... Inoltre, offre potenzialmente a chiunque abbia accesso al tuo PC un modo molto semplice per approfondire tutto ciò che hai fatto. Esiste ... finanzanews24

PC Copilot+: caratteristiche, prezzi, uscita e tutto quello che dovete sapere - PC Copilot+: caratteristiche, prezzi, uscita e tutto quello che dovete sapere - Microsoft La funzionalità che più spicca è però recall, che registra tutto quello che fate sul PC per permettervi di trovare e ricordare facilmente ciò che avete visualizzato in passato. Potrete ... tomshw

Windows 11 avrà una memoria "umana" grazie all'AI e a Recall - Windows 11 avrà una memoria "umana" grazie all'AI e a recall - Microsoft recupera il concetto di timeline che avevamo visto con Windows 10 e la rende ancora più potente e versatile, grazie all'AI. hdblog