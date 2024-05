Real Madrid - Florentino Perez a Parigi | cosa sta succedendo con Mbappé

Milano, 20 maggio 2024 - Nella penultima giornata di Liga spagnola, la trentasettesima, arrivano già tutti i verdetti rimasti in sospeso: la Real Sociedad vince e si aggiudica il sesto posto che vuol dire Europa League, il Betis sconfitto va in Conference anche grazie al Real Madrid che ha fermato il Villar Real . In fondo alla classifica i pareggi di Mallorca e Cadice decretano la retrocessione di questi ultimi. sport.quotidiano

2024-05-19 21:40:04 Il web è in subbuglio: lCarlo aveva ragione Ancelotti quando l’altro giorno ha detto che il Pallone è innamorato di Arda Guler. Non solo il pallone, ma anche il Real Madrid, nonostante lo veda di tanto in tanto. E il turco sarà un fenomeno, anche se finora si è distinto più per i gol che per le giocate, forse perché la squadra ancora non crede abbastanza in lui per dargli palla con maggiore frequenza.

justcalcio