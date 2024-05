Raudo e i cuori nel caffe' - a Zenzero OFF il secondo romanzo dell' attore Giovanni Anzaldo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 21 maggio 2024) Arezzo, 20 maggio 2024 – Una commedia dolce-amara, divertente e a tratti cruda, che narra di un amore perduto, del vuoto che lascia, e di una nuova possibilità. E' quanto raccontanel suo “e inel caffè” (Solferino Libri), prossimo ospite diOFF, la rassegna letteraria promossa dall'associazione ORA Officina Rilancio Arezzo in collaborazione con la libreria Edison by Biblion. Protagonistia storia, Ennio, cantautore con una sola canzone, il suo malconcio cane, al quale quella unica canzone è dedicata, e l'amore del protagonista per V. dalla quale è stato lasciato per inseguire una carriera di attrice di cinema. In una Torino per Ennio piena di ricordi e ricca di atmosfera, in compagnia'amico ...