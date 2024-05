Raspadori - retroscena super dell’azzurro | lo ha svelato su De Zerbi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 21 maggio 2024) L’attaccante Giacomorivela un interessantesu De, nome accostato alla panchina del Napoli. Giorni di preparazione per il Napoli che ha il mirino puntato all’ultima sfida del proprio deludente campionato, di scena domenica alle ore 18 contro il Lecce. Gli azzurri di mister Calzona chiuderanno la stagione tra le mura amiche del Diego Armando Maradona, stadio che non ha funzionato da fortino come avvenuto nelle passate annate. La gara con i salentini chiuderà un ciclo molto importante per tanti calciatori, pronti a salutare e trovare fortuna in altre piazze come nel caso di Piotr Zielinski e Victor Osimhen. I tifosi partenopei si preparano ad assistere ad una significativa rifondazione, nella prossima sessione di calciomercato gli azzurri cambieranno totalmente volto. Il primo nodo da sciogliere sarà ...