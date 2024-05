Rapper 17enne fa un video con una pistola e si uccide per errore | la tragica morte di Rylo Huncho

(Di martedì 21 maggio 2024) Stava girando unmusicale per i social usando unavera. Si è sparato accidentalmente ed è morto. Questo il tragico incidente accaduto al, 17 anni. Siamo in Virginia. Il ragazzo, vero nome secondo The Direct Raleigh Freeman III, ha postato una story nella quale mostrava unaagitandone la canna e mostrando laser e torcia. A un certo punto ha tolto la sicura prima di puntarsela alla tempia dicendo “f*** y’all n****s” e premere il grilletto. La sua immagine è scomparsa e il telefono è caduto a terra. Secondo i verbali della polizia di Suffolk, in Virginia, ilè morto per una “ferita accidentale da arma da fuoco autoinflitta” alla testa.emergente da meno di mille ascoltatori mensili su Spotify, in ...

Sean "Diddy" Combs’ music wiped from all Peloton products - Sean "Diddy" Combs’ music wiped from all Peloton products - Peloton has decided to remove the music of Sean Diddy Combs from its platform following a video has revealed Combs' abuse of Casandra Cassie Ventura. tribune.pk

The sci-fi music video is also out now! - The sci-fi music video is also out now! - Hip-hop / R&B inspired girl group, XG, held their first world tour, "XG 1st WORLD TOUR 'The first HOWL,'" at Osaka-Jo Hall on May 18th and 19th. Both dates were completely sold out. The setlist ... journal.ph

Indagine sul pestaggio di Cristiano Iovino: Fedez negli atti, testimonianze e video sotto esame - Indagine sul pestaggio di Cristiano Iovino: Fedez negli atti, testimonianze e video sotto esame - Contesto: Nella notte tra il 21 e il 22 aprile, a CityLife, si è consumata un'aggressione ai danni di Cristiano Iovino, personal trainer noto alla cronaca ... occhioche