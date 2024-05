Rapinano un taxi con maschera da clown a Roma - il video dell' aggressione e della chiamata al 112 | due arresti

Un uomo ed una donna sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di Rapina . La coppia, entrambi cittadini italiani, ha Rapina to un tassista in via Vacuna al Tiburtino. Secondo quanto denunciato dal tassista, la donna avrebbe chiamato il taxi , e quando la vettura è arrivata il tassista è stato minacciato con un coltello dal compagno della donna che aveva il volto coperto da una maschera da clown. iltempo

Una chiamata per una corsa che nascondeva in realtà una trappola. Momenti di terrore quelli vissuti stanotte a Roma da un tassista: sul posto infatti ad attenderlo c’era una coppia che lo ha rapinato. La vicenda. Ha risposto ad una chiamata come tante altre. E, all’apparenza, una volta raggiunta la Via, non c’era nulla di strano. Improvvisamente però un uomo col volto travisato con una maschera da clown ha fatto irruzione nella vettura e lo ha minacciato con un coltello: la chiamata per il Taxi era infatti una trappola e la cliente in strada soltanto un’esca per attirarlo in zona.

