Ranieri lascia il Cagliari | Decisione dura e sofferta - ma è giusto andare via adesso

(Di martedì 21 maggio 2024) Claudioil. Dopo aver conquistato la salvezza con una giornata d’anticipo, il tecnico romano - apprende l’ANSA - ha annunciato al club rossoblù la sua intenzione di chiudere l’avventura in Sardegna, la sua seconda dopo la storica cavalcata dalla C alla A tra il 1988 e il 1990. L’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore.

Naviga il televideo in popup - Naviga il televideo in popup - Claudio ranieri lascia il Cagliari. Dopo la doppia impresa promozione in Asalvezza, il tecnico romano ha deciso di chiudere la sua avventura in rossoblù e ad annunciarlo è la stessa società del ... servizitelevideo.rai

Ranieri lascia il Cagliari “Decisione dura ma giusto così” - ranieri lascia il Cagliari “Decisione dura ma giusto così” - CAGLIARI (ITALPRESS) – Claudio ranieri lascia il Cagliari. Dopo la doppia impresa promozione in A-salvezza, il tecnico romano ha deciso di chiudere la sua avventura in rossoblù e ad annunciarlo è la s ... informazione

RANIERI LASCIA CLUB A FINE STAGIONE - ranieri lascia CLUB A FINE STAGIONE - In vista della gara casalinga contro la Fiorentina, prevista giovedì alle 20.45 alla Unipol Domus, la società rossoblù ha comunicato che la squadra di Claudio ranieri mercoledì farà una sessione di ... servizitelevideo.rai