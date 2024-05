Ranieri dice basta dopo l' ultimo miracolo | si ritira e lascia il calcio

L’uomo dei miracoli sportivi è pronto a scrivere un’altra pagina di storia. Ancora i giochi non sono fatti, è vero, e il rush finale della Serie A è pieno di insidie con 7 squadre raccolte in 5 punti. Ma se c’è un uomo in grado di mettere la propria, elegante, firma sull’ennesima impresa, quell’uomo è sir. Claudio Ranieri. All’inizio della stagione, è inutile nascondersi, chiunque avrebbe dato il Cagliari per spacciato.

calcioweb.eu