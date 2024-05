Ragusa Ibla - incendiarono una macchina | 2 gelesi condannati a 2 anni e 8 mesi ciascuno

(Di martedì 21 maggio 2024) Due imputati di Gela sono statidal giudice per le udienze preliminari del tribunale dial termine del procedimento giudiziario per incendio doloso. I due, di 23 e 28, sono accusati di aver appiccato il fuoco a un’auto Opel Meriva ail 17 luglio 2023. Processati con rito abbreviato, hanno ricevuto una pena di 2e 8di reclusione, oltre a una provvisionale di 5.000 euro per ciascuna delle due parti civili. Il GUP ha accolto in pieno le richieste del pubblico ministero. L'articolo proviene da Dayitalianews.

