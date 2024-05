Raggiunto un accordo tra Fedez e Cristiano Iovino | nessuna querela dal personal trainer

Futuro in Arabia Saudita per Gennaro Gattuso. Secondo quanto riportato dal portale Arab News, l’ex allenatore di Milan e Napoli avrebbe raggiunto un accordo per guidare l’Al Taawoun, compagine attualmente al quarto posto della graduatoria in Saudi Pro League a due giornate dal termine della stagione. Mantenendo questa posizione, il club di Burayda, città a Nord-Ovest della capitale Riyadh, nella prossima stagione la squadra sarebbe qualificata alla Champions League 2 asiatica, la seconda coppa continentale nel nuovo format varato nei giorni scorsi dalla Afc.

sportface