(Di martedì 21 maggio 2024) Sembra incredibile, ma a meno di 24 ore dalla richiesta di arresto per presunti crimini di guerra e contro l’umanità nei confronti del primo ministro di Israele, Benjamin, del ministro della Difesa, Yoav Gallant, e dei leader di Hamas, dagli Stati Uniti di Joe Biden è arrivato il via libera all’operazione terrestre dello Stato ebraico su. Dagli Stati Uniti è arrivato il via libera all’operazione terrestre dello Stato ebraico suA rivelarlo è un analista del Washington Post secondo cui, al culmine di una lunga trattativa tra Stati Uniti e Israele, il governo di Tel Aviv ha deciso di accantonare i piani per una grande offensiva contro la città al confine con l’Egitto, preferendo un’azione ben più limitata che procederà “un quartiere alla volta”. In particolare, sulla base di confidenze di funzionari che hanno voluto ...

Il ministro del gabinetto di guerra israeliano Beny Gantz ha lanciato un ultimatum pubblico al premier Benyamin Netanyahu dichiarando che il suo partito lascerà il governo se il gabinetto non approverà una strategia per la guerra a Gaza entro l'8 giugno.Continua a leggere fanpage

Il ministro centrista Benny Gantz lancia l' ultimatum a Netanyahu : "Un piano d'azione entro l'8 giugno o lascio il governo" . Uno strappo che suona tanto come una sfida a Bibi in vista di possibili elezioni a settembre, come lo stesso ex capo di stato maggiore delle forze di difesa israeliane. Gantz è ilgiornaleditalia

Dopo settimane di attesa, si è realizzato il peggior incubo di Benjamin Netanyahu . Il Procuratore capo della Corte penale internazionale, Karim Khan, ha ufficialmente chiesto alla Camera preliminare del tribunale dell’Aia di e mette re un mandato di arresto nei confronti del primo ministro di Israele , in quanto “ci sono ragionevoli elementi per credere che il premier israeliano Benjamin Netanyahu abbia compiuto crimini di guerra e contro l’umanità”. lanotiziagiornale

Rafah, Netanyahu rinuncia al blitz su larga scala - Rafah, netanyahu rinuncia al blitz su larga scala - Dagli Stati Uniti è arrivato il via libera all'operazione terrestre dello Stato ebraico su Rafah. lanotiziagiornale

Amnesty International: “I mandati d’arresto per Netanyahu, Sinwar e gli altri Passo avanti cruciale verso la giustizia” - Amnesty International: “I mandati d’arresto per netanyahu, Sinwar e gli altri Passo avanti cruciale verso la giustizia” - nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin netanyahu, del ministro della difesa israeliano Yoav Gallant e di tre leader di Hamas - Yahya Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh – per crimini ... redattoresociale

Netanyahu: a condannarlo non è l'Aia ma il tribunale della storia - netanyahu: a condannarlo non è l'Aia ma il tribunale della storia - Il tribunale dell’Aja non l’ha (ancora) condannato. Quello della storia, sì. Benjamin netanyahu, il primo ministro responsabile della più grande débâcle nella storia dello Stato ebraico e di una guerr ... globalist