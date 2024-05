Quirinale | Consiglio Difesa - Italia impegnata con alleati per stabilizzazione e pacifica convivenza

Roma, 14 mag (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per martedì 21 maggio 2024 alle ore 17. Lo rende noto il Quirinale.L’ordine del giorno prevede l?esame dello stato e dell?evoluzione dei conflitti in corso; della congiuntura internazionale e nelle principali aree di crisi, nonché la valutazione delle possibili ripercussioni sulla sicurezza interna ed esterna e sugli interessi globali dell?Italia.

Roma, 14 mag (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per martedì 21 maggio 2024 alle ore 17. Lo rende noto il Quirinale. L'ordine del giorno prevede l'esame dello stato e dell'evoluzione dei conflitti in corso; della congiuntura internazionale e nelle principali aree di crisi, nonché la valutazione delle possibili ripercussioni sulla sicurezza interna ed esterna e sugli interessi globali dell'Italia.

