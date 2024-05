Bruno Megale nominato questore di Milano : conosce bene la città perché qui ha diretto la Digos . In un'intervista disse: "Non è stato facile ambientarsi, ma superata la prima fase ho apprezzato e scoperto una città meravigliosa".Continua a leggere fanpage

Su TikTok è diventato virale il video in cui si chiede alle donne se preferirebbero trovarsi da sole con un orso o con un Uomo . Moltissime hanno scelto l'animale, di mostra ndo quanto noi donne ci sentiamo in costante pericolo e che la prospettiva di subire una violenza sia una delle nostre paure più grandi vanityfair

"Questo è un bene nazionale" - "questo è un bene nazionale" - L'assessora allo sport di Monza, Viviana Guidetti, sottolinea la sfida di promuovere storia e modernità all'autodromo. I rallentamenti nei lavori sono dovuti ai vincoli paesaggistici, ma si prevede il ... ilgiorno

A Torino la seconda stekhouse migliore d'Italia (37esima nel mondo). «Frollare bene la carne non è da tutti» - A Torino la seconda stekhouse migliore d'Italia (37esima nel mondo). «Frollare bene la carne non è da tutti» - Roberto Pintadu di «Bifrò», in via Mazzini, esulta per il risultato certificato dalla guida World's 101 Best Steak Restaurants che raggruppa i migliori ristoranti di carne del pianeta ... torino.corriere

Milano Civil Week, la Costituzione va studiata per trovare nuove strade per il bene comune - Milano Civil Week, la Costituzione va studiata per trovare nuove strade per il bene comune - In questa ottica dico da tempo che proprio il Comune, che fa comunità, e il Sindaco, come garante costituzionale della salute pubblica, dovrebbero rappresentare la base da cui partire per ogni novità ... ilfattoquotidiano