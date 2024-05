Questa foto di un McDonald’s abbandonato è stata creata con l’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 21 maggio 2024) Il 1° maggio 2024 èpubblicata su Facebook l’immagine di un edificioe in rovina con l’insegna della catena di ristoranti fast-food. Secondo l’autore del post, l’immagine ritrarrebbe per l’appunto un «McDonald…». Si tratta di un’immagine generata con intelligenza, che veicola una notizia falsa. Come ricostruito il 3 maggio 2024 dal sito di fact-checking statunitense Snopes, l’immagine è apparsa per la prima volta a gennaio 2024 su Reddit. Il post faceva parte di un canale subreddit dedicato alle creazioni con Midjourney, un popolare software di intelligenzagenerativa. Su Reddit, l’utente aveva intitolato il post «Ristoranti fast food brutalisti in Europa orientale e Russia», e tra i ristoranti presenti ...