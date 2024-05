Quanto è grande! Lorenzo Berlusconi campione di boxe - com’è diventato il figlio di Pier Silvio e Silvia Toffanin

Ha vinto il titolo di campione di boxe nella categoria "Contatto leggero" in Liguria Lorenzo Berlusconi, figlio di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin. Il ragazzo, 13 anni, ha trionfato domenica pomeriggio nella palestra di Manesseno, in Valpolcevera, nella periferia genovese. Ad assistere alla vittoria, come ha raccontato Il Secolo XIX, c'era anche suo padre, l'ad di Mediaset.

