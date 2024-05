Quanto costa in media sposarsi in Italia? Ecco tutto quello che c' è da sapere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) (Adnkronos) - ? Matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale ine parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, ha pubblicato il Rapporto sul Settore Nuziale 2024, uno studio basato sui risultati di un sondaggio a cui hanno partecipato circa 2.700 coppie che si sono sposate nel 2023. ? Attualmente tra le nazioni analizzate nel Rapporto, l'è il Paese in cui ci si sposa più tardi: l'etàper dire “sì, lo voglio” è 36 anni. ? Rispetto all'anno precedente, la spesa per i fornitori è aumentata in diverse categorie e in termini generali le coppie ingaggiano più fornitori. In particolare, il costo medio di un matrimonio in(luna di miele e anello di fidanzamento non inclusi) ha subito un incremento del 5% rispetto al 2022 e si aggira adesso intorno ai 22.100€. ? Più che alla data ...