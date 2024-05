Qualificazioni Roland Garros 2024 | Vavassori - Pellegrino e Maestrelli avanzano al secondo turno

(Di martedì 21 maggio 2024) Altri tre azzurrialdelleal tabellone principale maschile del, iltorneo Slam della stagione che si giocherà a partire da domenica sulla terra rossa di Parigi. L’ultimo a riuscirci in ordine temporale è un mai domo Andrea: il numero 170 al mondo ha battuto un altro veterano come Albert Ramos-Vinolas, al terzo set col punteggio di 6-3 4-6 6-3, con anche la pioggia oggi a complicare le cose e a provocare una sospensione di circa mezzora. Il piemontese adesso sfiderà alil tedesco Hassan. Molto bene anche l’altro azzurro Andrea: il numero 160 del mondo, ha vinto nel pomeriggio, dopo quasi ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 44? Non sbaglia Krivokapic, che dal centro supera Ebner. Italia-Montenegro 24-21. 44? Due minuti per Simone Mengon. 43? Ancora Bronzo!!!! Settima rete odierna per Davide Bronzo, che riporta al massimo vantaggio gli azzurri . Italia-Montenegro 24-20 . TIME-OUT MONTENEGRO 42? La rete di Bronzo costa anche un due minuti per Kaludjerovic. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 34? Kaluderovic serve Grbovic dimenticato dalla difesa dell’Italia. Il numero 90 controlla il pallone con calma ed infila Domenico Ebner. Montenegro-Italia 16-19 34? Gooooooool!!Marco Mengon, salta un difensore e scarica verso il fratello subito prima di essere raddoppiato. Simone si inserisce alla perfezione e riporta l’Italia sul +4. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46? Goooooool! Dapiran raccoglie dall’angolo il pallone e buca sul primo palo Simic appena rientrato. Montenegro-Italia 23-26 . 46? Errore in difesa degli azzurri , che perdono la marcatura di Stefan Cavor. Ne approfitta il numero 7 montenegrino e riporta la sua squadra al -2. Montenegro-Italia 23-25. 45? Ottima azione dell’Italia, che libera Savini il quale sfiora il palo lontano. oasport

Qualificazioni Roland Garros - Vincono Errani, Vavassori, Pellegrino e Maestrelli - qualificazioni Roland Garros - Vincono Errani, Vavassori, Pellegrino e Maestrelli - Come il suo amico Dominic Thiem, anche Diego Schwartzman - semifinalista nel 2020 al Roland Garros - non ha ricevuto alcuna wild card alla sua ultima apparizione a Parigi. Come l'austriaco, ... tennisworlditalia

Roland Garros, qualificazioni uomini: tutto facile per Schwartzman e Droguet, bene anche Ritschard e Burruchaga - Roland Garros, qualificazioni uomini: tutto facile per Schwartzman e Droguet, bene anche Ritschard e Burruchaga - Continuano le qualificazioni dello Slam di Parigi. Tante le gare disputatesi sulla terra battuta della blasonata kermesse transalpina. Tutto facile (o quasi) per l’argentino Diego Schwartzman che ha l ... ubitennis

tennis, qualificazioni Roland Garros: avanti Errani, fuori Stefanini - tennis, qualificazioni Roland Garros: avanti Errani, fuori Stefanini - Sara Errani ha iniziato al meglio la sua 17ma presenza complessiva, tra qualificazioni e main draw, al Roland Garros. Finalista nel 2012, semifinalista ... sportmediaset.mediaset