Qualificazioni Roland Garros 2024 | Errani avanza - Stefanini out all’esordio

(Di martedì 21 maggio 2024) Sarasupera il primo turno delledell’edizionedel. Le fatiche di Roma, dove ha conquistato domenica il titolo di doppio insieme a Jasmine Paolini, non hanno condizionato l’esordio della tennista azzurra nel tabellone cadetto dello Slam parigino, dove è la testa di serie numero 1. Sara ha superato il debutto battendo senza troppi patemi la statunitense Ann Li con il punteggio di 6-3 6-4. Al secondo turno affronterà la wild card di casa Alice Tubello, che invece ha battuto in rimonta Yang. Nulla da fare per l’altra azzurra impegnata nel tabellone cadetto, ovvero Lucrezia. La tennista toscana, sfortunata nel sorteggio, ha opposto poca resistenza al cospetto di Katie Volynets, n°8 del seeding e 109 del ranking WTA, cedendo con lo score di ...

