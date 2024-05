Qualcuno vede male due Gp in Italia

Firenze, 20 maggio 2024 – "Allenare la Fiorentina? Mi ha cercato diversi anni fa ma in queste ultime sessioni di mercato assolutamente mai, quindi l'unico modo per andare a Firenze è suonare al Viola Park e vedere se qualcuno apre”. Maurizio Sarri scherza su un suo possibile futuro in Viola, sulla panchina di una delle due squadre del cuore (l’altra è il Napoli).

