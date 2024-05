Pullman contro tir - un bus finisce nel burrone | 19 morti in doppio incidente

(Di martedì 21 maggio 2024) Almeno 19e decine di feriti. Questo il drammatico bilancio di unstradale avvenuto in Perù, un Paese in cui ogni anno oltre 3mila persone perdono la vita in strada.in Perù: 19La prima tragedia è avvenuta nella città di Pasco, dove un camion...

Il tragico bilancio dell’ Incidente stradale avvenuto a Villa Literno , nel Casertano, in cui hanno perso la vita tre giovani ragazzi di vent’anni. Una strage di giovani sulle strade del Casertano: quattro morti in due diversi incidenti, entrambi intorno alla mezzanotte. Due schianti che hanno lasciato increduli e nello sgomento i familiari e i tanti amici […] 2anews

Un terribile incidente si è verificato tra la mezzanotte e l’una di domenica 19 maggio 2024 a Villa Literno, provincia di Caserta, e ha visto coinvolto Dimitri Iannone , ex concorrente della prima edizione de Il Collegio su Rai Due. Il giovane ragazzo, 25 anni , ha perso la vita per il violento impatto e con esso sono morti anche un ragazzo di 23 anni e una ragazza di 19 anni . anticipazionitv

Morte Raisi, al via la cerimonia funebre del presidente iraniano - Morte Raisi, al via la cerimonia funebre del presidente iraniano - Inizia la cerimonia funebre per il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, morto domenica scorsa in un incidente in elicottero. tag24

Raisi, i funerali del presidente iraniano a Tabriz - Raisi, i funerali del presidente iraniano a Tabriz - A Tabriz la cerimonia funebre del presidente iraniano Ebrahim Raisi, del ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian e di altre persone che si trovavano a ... lapresse

Giostra precipita durante una festa a San Severo, feriti diversi bambini: alcuni sono stati ricoverati - Giostra precipita durante una festa a San Severo, feriti diversi bambini: alcuni sono stati ricoverati - Diverse persone, tra cui alcuni bambini sono rimasti feriti questa a sera a San Severo in seguito alla rottura di una giostra che si è staccata da supporto precipitando per alcuni ... ilgazzettino