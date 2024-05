Pubblicità Cirio | canzone - campagn - video spot

Conserve Italia: a settembre il rilancio in pubblicità di Yoga - Dopo aver riportato on air il brand Valfrutta (marzo - aprile 2024) e aver lanciato la nuova pubblicità per Cirio con Elio e le Storie Tese , l'azienda prepara ora un'altra novità: il rilancio del ...

Pubblicità: Elio e le Storie Tese cantano "La Terra dei Pomodori" nello spot di Cirio - E' in partenza sui principali network televisivi, dopo l'anticipazione su Canale 5 in occasione della finale di Coppa Italia, la nuova campagna pubblicitaria di Cirio dedicata alle Passate, uno dei prodotti di punta della vasta gamma del brand di Conserve Italia. Per il ritorno in televisione, l'agenzia Hub09 ha realizzato uno spot con Elio e le Storie Tese , ...