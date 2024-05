Protesta nel rettorato Studenti pro Palestina | Andiamo avanti

Bergamo. I cancelli si chiudono e nel Chiostro Maggiore di Sant’Agostino non sono presenti studenti . Sull’umido prato dell’ex monastero rimangono, in segno di rispetto, tre simboli della protesta studentesca che da giorni caratterizza le giornate della storica sede del L’Università di Bergamo: una bandiera palestinese, una tenda aperta e un piccolo ulivo. bergamonews

Pavia, 20 maggio 2024 – “I nostri saperi non sono al servizio delle vostre guerre”: reggendo questo striscione oltre 150 studenti universitari stanno manifestando sotto il rettorato. La protesta è scattata nel momento in cui il Senato accademico non ha accettato di accogliere una delegazione di studenti per ascoltare le rivendicazioni dei ragazzi che da venerdì sono accampati nel cortile Volta come stanno facendo da tempo gli studenti americani e anche quelli di altri atenei italiani.

ilgiorno