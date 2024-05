Programma Gcap - come è fatto e perché è cruciale per la Difesa

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 21 maggio 2024) Il progetto militare Global Combat Air Program () per lo sviluppo di un sistema d’arma aerea di prossima generazione sta entrando nella fase di definizione. Annunciato nella forma attuale nel 2022 da Regno Unito, Italia e Giappone, in meno di due anni si è evoluto rapidamente e i tre Paesi hanno firmato un trattato per l’istituzione di un’organizzazione governativa internazionale, definita Gigo (International Government Organization), che ne guida i lavori. Nel Regno Unito la componente aerea pilotata, ovvero il caccia di sesta generazione, è notoprogetto Tempest, seguendo la tradizione della Royal air Force di battezzare con i nomi dei violenti fenomeni meteorologici i suoi caccia di punta: Hurricane, Tornado, Typhoon, eccetera. A costruirlo sarà BaeSystem (UK), Mitsubihi Heavy Industries (Ja) e Leonardo (I + UK) e ...