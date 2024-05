Progetto Itaca - domani all’hotel Mediterraneo l’asta di beneficenza | Mimmo Jodice dona una sua opera

(Di martedì 21 maggio 2024) “All’incanto con…Fai battere il tuo cuore…Volontaria…Mente!”: è il titolo deldiche si svolge, mercoledì 22 maggio, al Renaissance Naples Hotelin Via Ponte di Tappia. L’iniziativa rientra nele protagonisti sono, si legge in una nota, “i talenti degli artisti, degli artigiani, dei professionisti e dei dilettanti generosi che mettono a disposizione le loro capacità”., battuta da Patrizio Rispo, con la collaborazione di Carolina Gargiulo e la partecipazione dell’attore Benedetto Casillo, ha inizio alle ore 17. Il ricavato “verrà interamente devoluto al ClubNapoli, centro diurno per il reinserimento socio-lavorativo di giovani con una storia di disagio psichico, ...

Educare alla cittadinanza attiva e all’etica, oltre a promuovere lo sviluppo di competenze sociali e interculturali, il pensiero critico e l’alfabetizzazione mediatica. È questa la finalità del Progetto Thyme Transferring (Feet) Head Heart Hands Youth Methodology to (Middle) East, i cui risultati saranno presentati nella sala Pignatiello del Comune di Napoli il giorno 6 Marzo alle ore 10 in una tavola rotonda che si concentrerà anche sulla sensibilizzazione e sulla comprensione del contesto dell’Unione europea nel mondo. ildenaro

Galleria d'arte moderna: in mostra le opere del progetto per studenti “Scuola & Arte” - Galleria d'arte moderna: in mostra le opere del progetto per studenti “Scuola & Arte” - Il progetto ha permesso l'acquisizione di specifiche tecniche: pittura, illustrazione e fumetto, urban art, modellistica e plastica ornamentale, scenografia teatrale, scultura e riciclaggio, moda e co ... cataniatoday

Lamborghini: elettriche si, elettriche no, forse un domani... - Elettrico - Lamborghini: elettriche si, elettriche no, forse un domani... - Elettrico - Il nome dell’erede di Lamborghini Huracan non è stato ancora ufficializzato. Ma il progetto 634, questa la sigla della nuova berlinetta della Casa di Sant’Agata Bolognese è prossimo… Leggi ... informazione

ELEZIONI / DOMANI LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA CIVICA “UNITI PER TORRICELLA” - ELEZIONI / domani LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA CIVICA “UNITI PER TORRICELLA” - Si terrà mercoledì 22 maggio alle ore 19:30 presso la Sala Polivalente del Comune di Torricella Sicura la presentazione ufficiale alla cittadinanza della Lista Civica “Uniti per Torricella” che soster ... certastampa