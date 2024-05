Prodi ha paura della destra E lancia l’internazionale progressista

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 21 maggio 2024)ha. Nel senso politico del termine. Ha timore a tal punto di una possibile avanzata “delle destre” in Europa che oral’idea di una “internazionale” che si contrapponga a quella “reazionaria” andata in scena a Madrid l’altro giorno. Insieme a Vox, anche Giorgia Meloni e Marine Le Pen. L’ex premier ed ex presidenteCommissione europea era a Bologna a presentare un libro quando qualcuno gli ha fatto notare che, volenti o nolenti, Schlein o non Schlein, alle prossime elezioni dell’8 e 9 giugno si profila una avanzata delle famiglie politiche dei conservatori e degli identitari. Per semplicare: Meloni, Le Pen, Vox e Salvini. Persi tratta di una “convergenza di quelli che non vogliono l’Europa”, anche se i leader dei partiti conservatori hanno ...