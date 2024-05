Privatizzazioni - la Cgil contro il piano del governo | Un saldo nel vuoto

(Di martedì 21 maggio 2024) Iltira dritto sulle. Si comincerà con Poste, Eni e Raiway. Ilannunciato dalentra nel vivo. L’obiettivo è recuperare almeno 20 miliardi di euro (lo 0,71% del debito pubblico) e lalancia l’allarme: “gli effetti saranno uffici chiusi, lavoratori licenziati, servizi azzerati, investimenti ridotti all’osso”, scrive il sindacato che lancia la campagna “nel” con l’obiettivo di “fermare questo scempio”. “Ladice no. Perché lehanno già fallito in passato, perché così si distruggono occupazione e professionalità, perché fare cassa è il contrario di avere una visione di sviluppo. Perché economicamente non conviene: è più ciò che si perde che quello che si guadagna. ...

Il governo Meloni avvia la privatizzazione. Dopo mesi di rumors e smentite poco convinte, il Tesoro punta a fare cassa e a raccogliere fondi per i conti pubblici e le spese future. Tra le quote pubbliche date in pasto al piano di privatizzazione ci sono quelle di Eni, Enel, Leonardo, ma anche le già vociferate Poste Italiane e Ferrovie dello Stato. quifinanza

Conti pubblici: Unimpresa, servono 20 miliardi per la manovra di bilancio - Conti pubblici: Unimpresa, servono 20 miliardi per la manovra di bilancio - Da rifinanziare misure approvate con precedenti finanziarie. Il nodo del debito pubblico, cresciuto di 103 miliardi di euro. Il presidente dell’associazione: «Quadro di finanza pubblica preoccupante». giornaledellepmi

Tasse sulle auto elettriche, boom delle rinnovabili, nomine partecipate rinviate. Cosa c’è sui giornali di oggi - Tasse sulle auto elettriche, boom delle rinnovabili, nomine partecipate rinviate. Cosa c’è sui giornali di oggi - Tasse sulle auto elettriche, eolico e solare da record, calano fossili e nucleare, nomine partecipate rinviate a giugno inoltrato. energiaoltre

Conti pubblici: Unimpresa, per manovra servono 20 miliardi - Conti pubblici: Unimpresa, per manovra servono 20 miliardi - Le previsioni di Unimpresa sulla finanza pubblica per il 2025 differiscono da quelle del governo perché includono il rinnovo delle misure finanziate solo fino alla fine del 2024 come deficit aggiuntiv ... affaritaliani