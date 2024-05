Prima palla a due sabato alle 20 45

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 21 maggio 2024) Inizierà25 maggio all’Unipol Forum la semifinale tutta lombarda tra Milano e Brescia. Si giocheràore 20.45, esattamente come gara due in programma ancora a Milano lunedì 27 maggio. A Brescia ci sarà il trasferimento per Gara 3 e il PalaLeonessa ospiterà il match giovedì 30 maggio, come l’eventuale quarta partita1° giugno. Se ci sarà una bella questa sarà a Milano lunedì 3 giugno. San.Pu.