Prima pagina Corriere dello Sport | Juve - pari pazzesco | 3 gol in 8?

2024-05-20 23:35:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Soltanto un anno fa Riccardo Calafiori concludeva una stagione interessante al Basilea dopo essere stato sacrificato sull’altare del mercato dalla Roma in cui è cresciuto e per cui sognava di giocare. L’annata in Svizzera aveva messo in risalto qualità rimaste fino a quel momento nascoste, ma nessuno avrebbe mai pensato che quel terzino, all’occorrenza braccetto di una difesa a 3 avrebbe potuto trasformarsi in uno dei migliori difensori centrali di una linea a 4 di questa Serie A.

justcalcio