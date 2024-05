Prezzi fermi per i carburanti - benzina al self a 1,883 euro

(Di martedì 21 maggio 2024) Continua a salire, per quanto con meno forza, la quotazione del gasolio, mentre scende quella delladopo tre rialzi consecutivi.deialla pompa. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all'Osservatoriodel ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:service a 1,883/litro (invariato, compagnie 1,885, pompe bianche 1,878), dieselservice a 1,736/litro (invariato, compagnie 1,739, pompe bianche 1,728).servito a 2,024/litro (invariato, compagnie 2,064, pompe bianche 1,945), diesel ...

