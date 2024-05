Premierato verso la battaglia in Parlamento Casellati | Si indebolisce il capo dello Stato? E’ una stanca litania I no di Monti e Pera

(Di martedì 21 maggio 2024) I rischi di indebolimento della figura del presidente della Repubblica? “Una“. L’ostruzionismo delle opposizioni? Uno “schiaffo”. Il? “Riavvicinerà l’Italia alle grandi democrazie europee“, anche se questo specifico sistema istituzionale non esiste in nessuna “grande democrazia europea”. E’ il battesimo che la ministra Maria Elisabetta Albertiriserva in Aula al disegno di legge costituzionale sul, sul quale il Senato si prepara all’esame degli emendamenti (circa 3mila) dopo la conclusione della discussione generale.ha garantito che non ci sono rischi di squilibrio tra poteri istituzionali – effetto che preoccupa di più la maggioranza dei giuristi – con la seguente spiegazione: “C’è un fraintendimento radicale – dice la ministra ...

SUPERBONUS/ Giorgetti stoppa Tajani e salva (per ora) i conti pubblici - SUPERBONUS/ Giorgetti stoppa Tajani e salva (per ora) i conti pubblici - Giorgetti minaccia le dimissioni e vince la partita del Superbonus: il decreto cambia come dice lui, non come vuole Tajani. FI astenuta ... ilsussidiario

Confronto in TV tra Schlein e Meloni, da Vespa torna finalmente il dibattito - Confronto in TV tra Schlein e Meloni, da Vespa torna finalmente il dibattito - Ciò che è reputato eccezionale dovrebbe essere la base del confronto democratico: in una politica sempre più social serve più contraddittorio ... unita

Attenti alla posizione in cui dormite, accorcia la vita: “Può provare malattie cardiovascolari, diabete ma anche demenza” - Attenti alla posizione in cui dormite, accorcia la vita: “Può provare malattie cardiovascolari, diabete ma anche demenza” - Da uno studio rilanciato dal Telegraph è emerso che gli adulti esaminati dormivano per la maggior parte del tempo su un fianco, quindi sulla schiena e poi, più brevemente, sulla pancia ... ilfattoquotidiano