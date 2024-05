Preghiera a Maria - 21 maggio Cinque giovani ricevono un messaggio che sconvolge le loro vite

Rosanna Lambertucci, dopo la fortunata partecipazione come concorrente a Ballando con le Stelle, è tornata alla ribalta. Intervistata a Domenica In, la conduttrice e nutrizionista ha raccontato della sua esperienza sulla pista da ballo più famosa d’Italia, che le ha dato la possibilità di una “nuova vita” in televisione. Infatti, la Lambertucci viene ricordata specialmente per la sua trasmissione “Più sani e più belli”, che ha smesso di andare in onda nel 1997.

