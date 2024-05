Prato - in Lazzerini riflettori accesi sulle donne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 21 maggio 2024), 21 maggio 2024 - In questo fine settimana alla Bibliotecasi terranno due eventi a ingresso libero che accendono iancora una voltae su un tema di drammatica attualità, quello dei femminicidi. Venerdì 24 maggio alle 18:30 nella sala conferenze prosegue il ciclo Incontri con autrici e autori organizzato dalla biblioteca in collaborazione con la Libreria Gori. Protagonista di questo nuovo incontro sarà Cristina Magni, autrice del libro In piedi contro il vento. Cinque storie di, pubblicato da Porto Seguro. Dialoga con l’autrice Barbara Boganini. Cinque vite si intrecciano fra discriminazione, sfruttamento e costruzioni di una società governata da uomini. Cinque racconti diche mostrano la possibilità di riscattarsi da ...