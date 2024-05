Prato - cinque targhe per spiegare i benefici dell' attività fisica all' aperto

Prato, 8 maggio 2024 - La collezione d’arte del Comune di Prato si arricchisce grazie alla donazione di cinque sculture di Oscar Gallo, donate per volontà delle figlie Anna e Patrizia, memori del forte rapporto che legò il padre alla città. Le opere, intitolate Busto di donna, Testa di donna, Nudo (Ragazza che si pettina), Nudo e Ritratto di Maria, sono le creazioni di un artista che, nato a Venezia nel 1909, ha legato il suo destino a Prato, dove si trasferì nel 1918 in giovanissima età e mosse i primi passi nel campo artistico, studiando presso la Scuola d'Arte e Mestieri Leonardo e maturando poi la sua coscienza artistica in contatto con intellettuali e artisti quali Ardengo Soffici, Quinto Martini, Ottone Rosai, Leonetto Tintori, Elena Berruti e Mino Maccari.

lanazione

Prato, 8 maggio 2024 - La collezione d’arte del Comune di Prato si arricchisce grazie alla donazione di cinque sculture di Oscar Gallo, donate per volontà delle figlie Anna e Patrizia, memori del forte rapporto che legò il padre alla città. Le opere, intitolate Busto di donna, Testa di donna, Nudo (Ragazza che si pettina), Nudo e Ritratto di Maria, sono le creazioni di un artista che, nato a Venezia nel 1909, ha legato il suo destino a Prato, dove si trasferì nel 1918 in giovanissima età e mosse i primi passi nel campo artistico, studiando presso la Scuola d'Arte e Mestieri Leonardo e maturando poi la sua coscienza artistica in contatto con intellettuali e artisti quali Ardengo Soffici, Quinto Martini, Ottone Rosai, Leonetto Tintori, Elena Berruti e Mino Maccari.

lanazione