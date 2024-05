Pozzuoli - tende in strada dopo il terremoto | carcere evacuat - edifici e famiglie sgomberate e c' è chi cambia regione Cosa è successo

Campi Flegrei, notte fuori per molti - Campi Flegrei, notte fuori per molti - Notte fuori casa per molte persone, accolte nelle tende da campo allestite nelle zone interessate ... sono state avvertite distintamente in diverse aree della città di Napoli. Le scuole di pozzuoli ... servizitelevideo.rai

Terremoto Campi Flegrei, 150 scosse in poche ore. Notte in auto e tende a Pozzuoli - Terremoto Campi Flegrei, 150 scosse in poche ore. Notte in auto e tende a pozzuoli - A pozzuoli sono state allestite delle tende da campo e tante persone hanno preferito dormire in auto anziché rientrare in casa. Trema la terra ai Campi Flegrei. Da ieri alle 19:51 si sono registrate ... areanapoli