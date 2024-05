Pozzuoli - sgomberati 13 edifici ed evacuate e 39 famiglie

Pozzuoli - Terremoto, 36 famiglie sgomberate. La Prefettura invia 400 brandine - pozzuoli - Terremoto, 36 famiglie sgomberate. La Prefettura invia 400 brandine - Si informa inoltre che a pozzuoli è stata sgomberata nella notte un'altra famiglia. Sono quindi attualmente 36 i nuclei familiari sgomberati. E' stata una notte in strada per tantissimi cittadini di ... stabiachannel

Campi flegrei, massima allerta per lo sciame sismico in corso da ieri - Campi flegrei, massima allerta per lo sciame sismico in corso da ieri - Preoccupa lo sciame sismico in corso nella zona dei Campi flegrei. Decine le scosse avvertite dalla popolazione nelle ultime ore. lanotiziagiornale

Terremoto Campi Flegrei, paura a Pozzuoli: notte in strada per tanti cittadini – Video - Terremoto Campi Flegrei, paura a pozzuoli: notte in strada per tanti cittadini – Video - È stata una notte in strada per tantissimi cittadini di pozzuoli dopo le scosse avvertite ieri ai Campi Flegrei. In tanti hanno trovato riparo a bordo di auto posteggiate lontane dagli edifici, oppure ... ilfattoquotidiano