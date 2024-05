Pozzuoli - accertamenti su eventuali danni a strutture sanitarie | 39 famiglie sgomberate

Terremoto Campi Flegrei, allestite aree di attesa a Pozzuoli e Bacoli: controlli in corso - Terremoto Campi Flegrei, allestite aree di attesa a pozzuoli e Bacoli: controlli in corso - I sopralluoghi hanno portato finora allo sgombero di 13 edifici e all'evacuazione di 39 famiglie - AGGIORNAMENTO ... ilmeridianonews

Terremoto ai Campi Flegrei. 150 scosse e molta paura, ma danni contenuti. Le immagini - Terremoto ai Campi Flegrei. 150 scosse e molta paura, ma danni contenuti. Le immagini - Alcuni edifici sono stati danneggiati, ma non c'è nessun ferito. Molti residenti hanno passato la notte in strada o lasciato la città. L'Ingv: "Nessuna anomalia" ... ilfoglio

Notte in strada per tanti a Pozzuoli dopo lo sciame sismico - Notte in strada per tanti a pozzuoli dopo lo sciame sismico - È stata una notte in strada per tantissimi cittadini di pozzuoli, che però fortunatamente non hanno percepito nessuna scossa ... laquilablog