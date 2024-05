Poveri raddoppiati in dieci anni | si corra ai ripari o sarà troppo tardi

(Di martedì 21 maggio 2024) di Antonio Russo* Se l’allarme lanciato in questi mesi dall’Alleanza contro la povertà fosse mai risultato agli occhi e alle orecchie di qualcuno inutilmente ed eccessivamente allarmistico, a certificare quella che rischia di divenire una pericolosa deriva, è l’Istat. Dopo che negli ultimila povertà assoluta in Italia è più che raddoppiata, a leggere i dati degli ultimi rapporti dell’Istituto nazionale di statistica sulle condizioni del Paese e sulle condizioni di vita e il reddito delle famiglie, si può cogliere la conferma di un processo di progressivo aumento della difficoltà in cui vivono milioni di persone e di famiglie. Eppure non mancano alcuni dati positivi di controtendenza: l’economia italiana nel periodo 2019-2023 è cresciuta a un ritmo più elevato di Spagna, Francia e Germania, recuperando il livello del Pil di fine 2019 già ...

