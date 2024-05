Porro e Cruciani scatenati | la balla della sinistra su Ilaria Salis

I legali di Ilaria Salis , la maestra italiana ai domiciliari in Ungheria e candidata con Avs alle elezioni Europee, subito dopo la sua scarcerazione, valuteranno con la propria assistita la possibilità di querelare il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno e i giornalisti che hanno firmato gli articoli "pubblicati nei giorni scorsi con espresso richiamo in prima pagina" dove, sostengono i legali all'Ansa, viene ravvisato "il carattere diffamatorio degli articoli (ma anche le immagini a margine) con titoli come 'Grand Budapest Hotel'". liberoquotidiano

Dopo quasi 25 anni, Chico Forti rientra finalmente in Italia. Grazie al lavoro incessante delle istituzioni, il 65enne non è più detenuto negli Stati Uniti. Tra le reazioni della sinistra dopo lo sbarco dell'imprenditore trentino all'aeroporto militare di Pratica di Mare c'è da segnalare quella di Angelo Bonelli. Il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e sinistra non riesce proprio a fare i complimenti a Giorgia Meloni e al suo esecutivo per il risultato raggiunto su Forti, tirando in ballo anche Ilaria Salis: “Bene Chico Forti che torna in Italia una lunga battaglia che dura da anni.

iltempo