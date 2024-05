Pokémon e &be collaboreranno insieme per una collezione super cute di protezioni solari e makeup

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 21 maggio 2024) Nessuno può negare che isiano carini, e quando si tratta di skincare (o) se ci sono anche loro allora è tutto più(e da). Il brand giapponese beauty e&be sembra pensarla esattamente come noi: sta collaborando con quattro delle specie diper un/protezione solare multiuso che uscirà giusto in tempo per la stagione estivae &be: la nuova collab diSì, sta per uscire una di quelle collaborazionida, tra il brand giapponese di&be e i. Giusto in tempo per l’estate, la linea di base ...