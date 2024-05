Pochettino lascia il Chelsea Il club adesso è in cerca di un allenatore Telegraph

Mauricio Pochettino ha lasciato il Chelsea. Questo è quanto viene comunicato da The Telegraph, testata inglese che riporta come il tecnico abbia lasciato il club martedì mattina, dopo un incontro con i direttori sportivi Paul Winstanley e Laurence Stewart e aver parlato con il comproprietario Behdad Eghbali. Pochettino avrebbe lasciato il Chelsea in comune accordo dopo una sola stagione alla guida del club, nonostante il contratto firmato fosse biennale.

