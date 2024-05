Plumcake mirtilli e ricotta

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 21 maggio 2024) Si prepara senza burro, con olio di semi e con la farina tipo 2: leggero e nutriente, è perfetto a colazione o a merenda. Possiamo conservarlo sotto la campana di vetro per un massimo di 3 giorni, ma con le temperature più miti e calde dell’estate che avanza, meglio riporlo in frigorifero! Piacerà a grandi e piccini e noi saremo certe di offrire loro un dessert sano e genuino! Che ne dite di cucinare insieme? Mettiamoci al lavoro, si comincia! : ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 300 g di farina tipo 2 300 g di200 g di zucchero 3 uova 80 ml di olio di arachide 250 g di1 limone (scorza grattugiata) 16 gr di lievito per dolci 1 pizzico di sale q.b. di zucchero a velo (per decorare). Queste dosi sono perfette per uno stampo da 30×12 centimetri di diametro. Il procedimento Preriscaldiamo il forno a 175° ...