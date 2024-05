Playoff Serie C - fase nazionale | Catania e Benevent - 1-0 ad Avellino e Torres Pari tra Juve Next Gen e Carrarese

Milan, presenza ROSSONERA durante i playoff di Serie C: il motivo - Milan, presenza ROSSONERA durante i playoff di serie C: il motivo - Si stanno giocando i playoff di serie C tra Juventus Next Gen e Carrarese. Sugli spalti spunta una presenza rossonera Daniele Bonera sta assistendo dal vivo ai play-off di serie C tra Juventus Next ... calcionews24

Pallamano, Brixen Südtirol avanti dopo gara-1 della finale Playoffs - Pallamano, Brixen Südtirol avanti dopo gara-1 della finale playoffs - Brixen Südtirol non sbaglia in casa durante la gara-1 della finale playoffs di serie A1, il team altoatesino svetta per 1 solo punto contro AC Life Style ... oasport

Playoff Serie C, le formazioni ufficiali di Juventus NG-Carrarese: Nonge-Sekulov dietro Serra - playoff serie C, le formazioni ufficiali di Juventus NG-Carrarese: Nonge-Sekulov dietro Serra - Sono appena uscite le formazioni ufficiali di Juventus NG e Carrarese che, fra poco allo stadio Moccagatta di Alessandria, si sfideranno per la gara d'andata del secondo turno Nazionale dei Play-Off ... tuttojuve