Playoff Serie C - dove vedere Catania-Avellino | streaming gratis e diretta TV in chiaro?

Playoff Serie C, entra nel vivo la postseason con l’ingresso delle tre squadre che hanno chiuso seconde nei rispettivi gironi: notizie, regolamento e pronostici . L’epilogo è ancora lontano ma i Playoff di Serie C stanno man mano entrando nel vivo. In questo turno, che è il secondo della Fase Nazionale, entrano in scena anche le seconde classificate dei tre gironi, vale a dire Padova, Torres e Avellino, che se la vedranno rispettivamente con Vicenza, Benevento e Catania. ilveggente

I pronostici di martedì 21 maggio: ci sono i playoff di Serie B, Serie C e Ligue 2, in campo anche altri campionati in giro per il mondo. Le semifinali di andata dei playoff di Serie B proseguono questo martedì con la sfida tra Catanzaro e Cremonese. A differenza del turno precedente, la sfida si gioca sui 180 minuti, al termine dei quali in caso di parità di punteggio passerà la squadra meglio classificata, in questo caso i grigiorossi.

