Playoff Serie C 2023 2024 | Catania e Benevento vincono all’andata - pari tra Juventus U23 e Carrarese

(Di martedì 21 maggio 2024) Prime tre partite (domani Vicenza-Padova rinviata oggi per il maltempo in Veneto) dell’andata del secondo turno nazionale deidiche vanno in archivio tra emozioni e sorprese. Ilfa valere il fattore campoe batte l’Avellino grazie al gol di Cianci. Al ritorno gli etnei giocano per due risultati su tre, mentre agli irpini basterà vincere con qualsiasi punteggio, grazie alla miglior classifica di regular season. Nel primo tempo avvio shock per gli ospiti: Cancellotti dopo nemmeno un minuto trattiene Di Carmine da ultimo uomo e per l’arbitro Crezzini è cartellino rosso per DOGSO. Le immagini, però, lo smentiscono: l’attaccante etneo non ha il pieno controllo del pallone e siamo comunque a quaranta metri dalla porta, dunque il Var interviene prontamente e l’espulsione viene derubricata in giallo. Subito dopo c’è anche una grande opportunità per Sgarbi, che calcia da posizione defilata e trova sì la rete, ma dal lato sbagliato.