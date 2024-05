Playoff - prevendita a gonfie vele | il ‘Vigorito’ verso le 7000 presenze

(Di martedì 21 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNonostante il pochissimo tempo a disposizione (laè partita solo ieri alle 12:30), sono già oltre 5000 i tagliandi venduti per la gara di questa sera in programma al “Ciro Vigorito” tra Benevento e Torres, match valido per l’andata dei quarti di finale dei. Già sold-out la Curva Sud superiore mentre in quella inferiore restando disponibili poche centinaia di biglietti. Discorso molto simile anche per la Tribuna Superiore Coperta dove i posti rimasti ancora liberi non sono molti. La vendita dei biglietti proseguirà per tutta la giornata di oggi presso le rivendite abilitate e on line sul sito sport.ticketone.it. Il botteghino del “Ciro Vigorito”, invece, oggi sarà chiuso per motivi di ordine pubblico. Buona anche la risposta dei tifosi della Torres il cui dato è definitivo perché la ...

