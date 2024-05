Pistoia | passeggero aggredito sul treno Firenze-Viareggio Denunciato un uomo

Pistoia, 21 maggio 2024 – Per un'Aggressione a bordo di un treno, la polizia di Pistoia ha denunciato un cittadino nigeriano. Gli agenti sono intervenuti, a seguito di una richiesta pervenuta tramite il 112 da parte del capotreno di un convoglio regionale sulla tratta Firenze-Viareggio, per una lite in corso: un cittadino nigeriano era stato aggredito da un suo connazionale per futili motivi.

lanazione