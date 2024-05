Pisa | da venerdì 24 a sabato 26 maggio il Festival della Robotica

Pisa , 10 maggio 2024 - Mercoledì notte 8 maggio, le volanti della questura di Pisa hanno arrestato un cittadino tunisino irregolare sul territorio in seguito a un'aggressione violenta nei confronti dei Poliziotti . Verso le 23, durante un controllo di routine di soggetti sottoposti a obblighi giudiziari nel centro cittadino , una volante è entrata in contatto con un cittadino tunisino ubriaco . lanazione

Pisa, 7 maggio 2024 - "Pisa ha avuto nel 2023 una Tari che è la quarta più cara tra i capoluoghi di provincia in Italia! (fonte: Cittadinanza attiva, comunicato del 13/11/2023)". E' quanto riferisce l'associazione ambientalista La Città Ecologica . "Nuovi aumenti, fino al 7%, sono stati già approvati per il 2024! Da cosa deriva questo infausto primato? Per La Città Ecologica è da attribuire ad altri primati tutti negativi. lanazione

Pisa, 2 maggio 2024 - La Città Ecologica interviene nel merito dei primati negativi sui rifiuti urbani a Pisa: "Lo smaltimento dei rifiuti può produrre ingenti danni ambientali - dichiara l'associazione ambientalista -: dalla devastazione di interi territori a emissioni nocive e climalteranti. Da qui si comprende come sia fondamentale puntare decisamente a ridurre alla fonte la produzione dei rifiuti, riutilizzare il più possibile gli oggetti, raccogliendo in modo differenziato ed efficace ciò che diventa rifiuto per riciclarlo, con l’obiettivo di portare tendenzialmente a zero il residuo non riciclato e soprattutto il suo conferimento in discarica.

lanazione