Pirati dei Caraibi | confermati il reboot e uno spin off con Margot Robbie

(Di martedì 21 maggio 2024) I fan dell’amato franchisedeipossono gioire per due grandi novità ufficiali: è stata annunciata la realizzazione di une di uno– off. Già due mesi fa circolavano voci di un sesto capitolo che avrebbe segnato un totale riavvio con nuove idee e personaggi. Oggi, arriva la conferma che verrà anche avviata la produzione di uno– off con protagonista la celebre. Il produttore dell’acclamato franchise, Jerry Bruckheimer ci tiene a sottolineare che: “Sono due film diversi“, ha aggiunto dicendo: “Speriamo di realizzarli entrambi, e penso che la Disney sia d’accordo nel voler realizzare anche quello di“. Stando alle parole di Bruckheimer, la sceneggiatura delsarà scritta da Jeff ...

