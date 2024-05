Pioli in chiusura col Milan - accetterà un po’ meno dell’anno di stipendio che gli rimane Mediaset

(Di martedì 21 maggio 2024)incolun po’diche gli. Laavverrà tra oggi e domani. Lo scrive Sport. Sarà anche una formalità, dato che tutti conoscono benissimo il finale, ma il passo è necessario e sarà fatto tra oggi e domani. Ile Stefano, arrivati al capolinea di una buonissima corsa in comune, si diranno ufficialmente addio e potranno cominciare a pensare al rispettivo futuro. Quello del tecnico emiliano è ancora in sospeso tra il desiderio di far tappa a Napoli e le eventuali proposte alternative. Quello del club di via Aldo Rossi resta in bilico, adi sorprese, tra due nomi: Paulo Fonseca o ...

Ha chiuso in rialzo Piazza Affari (Ftse Mib +0,55% a 34.339 punti), tra scambi in calo a 2,7 miliardi di euro di controvalore, contro gli oltre 3 miliardi delle due sedute precedenti. E' salito a 133,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 3,7 punti al 3,82% e quello tedesco 3,3 punti al 2,49%. quotidiano

Un'orchestra di 100 musicisti si è esibita questa mattina in una prova aperta nei pressi del Cpr di Milano , per chiedere con la musica la chiusura di tutti i “lager di stato”. Gremita la piazza di fronte al Santuario dell'Ortica, dove la rete “Mai più lager - No ai Cpr” ha dato vita alla prima prova aperta di musica classica e cori popolari nei pressi di un Centro di Permanenza per il Rimpatrio con “Musicanti NoCpr” provenienti da Anpi Teatro alla Scala, Conservatorio Musica Verdi Milano , Civica Scuola Di Musica Claudio Abbado, svariati cori e molte altre istituzioni musicali, e con il supporto di Anpi Teatro alla Scala. ilgiorno

Stacco cedola per 21 società del Ftse Mib: l’operazione pesa sull’indice per l’1,42%. Bene bancari e petroliferi ilsole24ore

Borsa: l'Asia chiude in calo, si guarda a tensioni geopolitica - Borsa: l'Asia chiude in calo, si guarda a tensioni geopolitica - milanO Le Borse asiatiche chiudono in calo con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto, dopo il rally delle sedute precedenti. Sotto i riflettori i timori di un… Leggi ... informazione

Svolta Milan in panchina: Fonseca e l’intreccio con Palladino | CM.IT - Svolta milan in panchina: Fonseca e l’intreccio con Palladino | CM.IT - Palladino può salutare il Monza dopo l’incontro con Galliani: spunta una nuova pista per il giovane allenatore legata a Fonseca e al milan ... calciomercato

Leao via dal Milan Arrivata comunicazione in queste ore - Leao via dal milan Arrivata comunicazione in queste ore - Rafael Leao potrebbe dire addio al milan. Una comunicazione arrivata in queste ore mette le cose in chiaro sul futuro del portoghese. abruzzo.cityrumors